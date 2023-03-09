В Telegram появился режим энергосбережения. Новинка работает на актуальной версии приложения, и доступна как на Android, так и iOS-устройствах.

Секрет сервиса — в отключении анимаций и визуальных эффектов. Чтобы экономить не только заряд, но и трафик — отключается и фоновая загрузка чатов. Это поможет увеличить стабильность работы даже на устаревших устройствах.

Правда, разница между приложением для Android и iOS есть — если на iPhone придется включать режим вручную, то для устройств на ОС от Google, система сама выбрала оптимальный режим.

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Чтобы включить режим энергосбережения на iOS, нужно перейти в Настройки и включить режим Экономия энергии. Сервис можно установить так, чтобы он включался только на низком заряде смартфона. Ко всему этому есть функция отключения воспроизведения анимации, видео и наклейки в чатах и каналах.

Помимо режима экономии энергии можно также и регулировать скорость воспроизведения видео и голосового сообщения от 0,2x до 2,5x. В чатах до 100 участников будет отображаться иконка просмотра от каждого пользователя.

Теперь если использовать стикеры, то они будут сортироваться по времени использования. Если чаты объединены папкой — одним касанием можно будет прочесть все сообщения.

Владельцы Premium-подписки дождались новых стикеров.

И пока Telegram расширяет возможности, TikTok вводит ограничения. Так, они коснутся несовершеннолетних пользователей — просматривать контент можно будет не больше часа. Изменения первыми введут в США — вполне возможно, что в скором времени обновление коснется и украинцев.