Не больше часа: TikTok вводит ограничения для несовершеннолетних

В соцсеть TikTok введут новые ограничения для несовершеннолетних пользователей. Теперь для них будет ограничиваться время использования сервиса до 1 часа в день.

Это случилось на фоне обеспокоенности властей многих стран касательно безопасности приложения и алгоритмов продвижения контента.

Подобные ограничения — не новинка для китайской компании ByteDance, которая владеет TikTok. Раньше в этом государстве уменьшили количество времени на видеоигры для школьников — только по пятницам, выходным и праздничным дням по 60 минут.

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Это попытка Китая уменьшить интернет-зависимость. Теперь подобные изменения хотят ввести в США для TikTok — там сервисом пользуются коло 66% всех школьников.

Впрочем, будут и поблажки — по словам главы отдела доверия и безопасности TikTok Кормак Кинан, родители смогут продлить экранное время приложения еще на 30 минут. Для этого нужно ввести специальный пароль.

И пока TikTok вводит ограничения, корпорация Meta добавляет в свои сервисы новые возможности. В Instagram и Facebook появится верификация учетных записей на платной основе. Специальная галочка будет подтверждать достоверность учетной записи, но сама услуга не из дешевых — $12 ежемесячно. Помимо верификации, системы будут продвигать ваши публикации, делая их более заметными.