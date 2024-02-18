Вдень 18 лютого у Telegram стався масштабний збій. Користувачі скаржаться на роботу застосунку.
Збій у Telegram – що відомо
За даними сервісу Downdetector, проблеми у роботі застосунку Telegram почали з’являтися о 13:00. Так, під час збою месенджер не оновлювався, повідомлення не відправлялися.
Також були проблеми з роботою комп’ютерної версії месенджера. На збій у Telegram скаржилися користувачі України, США, Польщі, Узбекистану, Іспанії, Таїланду тощо. Робота застосунку почала відновлюватися близько 13:40.
Зараз дивляться
Нещодавно представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов заявив, що Telegram містить у собі низку “реальних загроз” для українського суспільства.
За його словами, застосунок загрожує передусім інформаційній безпеці нашої країни.