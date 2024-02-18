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В Telegram произошел масштабный сбой — что известно

18 февраля 2024, 13:42
Валентина Чорна редактор раздела Lifestyle
Telegram
Источник: Pixabay

Днем 18 февраля в Telegram произошел масштабный сбой. Пользователи жалуются на работу приложения.

Сбой в Telegram — что известно

По данным сервиса Downdetector, проблемы в работе приложения Telegram начали появляться в 13:00. Так, мессенджер не обновляется, сообщения не отправляются.

Также были проблемы с работой компьютерной версии мессенджера. На сбой в Telegram жаловались пользователи Украины, США, Польши, Узбекистана, Испании, Таиланда и др. Работа приложения начала восстанавливаться около 13:40.

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Фото: Downdetector

Недавно представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что Telegram содержит в себе ряд “реальных угроз” для украинского общества.

По его словам, приложение угрожает прежде всего информационной безопасности нашей страны.

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