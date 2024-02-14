Українська розвідка має багато питань до застосунку Telegram і збирається найближчим часом знайти на них відповіді. За словами представника ГУР Міноборони України Андрія Юсова, платформа містить у собі низку “реальних загроз” для українського суспільства.

– Йдеться не про окремих користувачів чи окремі медіа, які представлені на цій платформі, питання до самої платформи, – уточнив Юсов.

Представник ГУР додав, що застосунок загрожує передусім інформаційній безпеці нашої країни.

Що чекає на Telegram в Україні

Андрій Юсов зазначив, що простого розв’язання проблеми немає. Наша держава зараз налагоджує комунікацію з адміністраціями усіх платформ. Всі вони мусять функціонувати відповідно до українських законів та світових стандартів. Телеграм іде на контакт найважче, зауважив представник розвідки.

Зараз дивляться

– Це постійна багаторівнева робота як на території самої платформи шляхом створення контенту, який би руйнував міфи, роз’яснював і покривав цільову аудиторію, так і робота з погляду унормування діяльності цих майданчиків. Усі ці заходи вживаються, але роботи ще справді багато, – резюмував Юсов.

Раніше у Генштабі ЗСУ радили українцям відмовитися від використання Telegram. На думку кіберексперта Єгора Аушева, цей застосунок є “фактично легалізованим даркнетом”, тобто анонімною і нерегульованою частиною інтернету. Зокрема, він не радив користуватися Telegram військовим та їхнім рідним.