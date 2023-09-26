У США успішно випробували ударний безпілотник, оснащений штучним інтелектом. Апарат отримав назву XQ-58A Valkyrie, і в планах розробників випустити на ринок перший подібний безпілотник.

Літальний апарат створили в науково-дослідній лабораторії ВПС США – у блозі підрозділу і розповіли про досягнення XQ-58A Valkyrie.

Під час тестів, безпілотник показав свої вміння в битві з озброєним противником. Щоправда, нічого конкретного в пресрелізі не повідомляється. Наприклад, розробники зазначили, що були протестовані компоненти, які знижують ризики для безпілотних систем.

Зараз дивляться

Раніше було розкрито вартість такого пристрою – якщо їх випускатимуть щонайменше 100 на рік, то один безпілотник коштуватиме менше ніж $2 млн. Якщо випуск буде менш серійним, то $6,5 млн.

Випробування XQ-58A Valkyrie проводять не перший місяць – раніше безпілотник показав вміння ведення повітряного бою.

У США скоро почнуть тестувати ще одну передову технологію – Neuralink дозволили проводити випробування чипа на людях. Це великий успіх для компанії, адже раніше випробування проводилися на свинях і мавпах. Зараз компанії мільярдера потрібно знайти добровольців для впровадження імплантів у мозок.

Фото: AFRL