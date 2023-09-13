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Усе через санкції: Маск знову виправдався за вимкнення Starlink у Криму

13 Вересня 2023, 13:55
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Илон Маск
Джерело: Depositphotos

Ілон Маск назвав нову причину зірваних планів українських захисників у потопленні кораблів РФ біля Криму. Як виявилося, все через санкції з боку США, спрямовані на РФ.

На конференції All-In Summit мільярдер заявив, що виною всьому санкції.

– Коли це сталося, регіон Криму був відключений. А причиною тому були санкції США проти Росії, – заявив Маск.

Як виявилося, компанія Starlink не мала дозволу на роботу на території біля півострова. Утім, Ілон увімкнув би роботу супутникового зв’язку після схвалення такого рішення від Байдена.

Зараз дивляться

Раніше біограф Волтер Азексон у своїй книзі заявив, що Starlink біля Криму відключили з ініціативи Маска, що зірвало плани наших військових.

Після цього мільярдер заявив, що супутниковий інтернет і без його рішення не працював біля півострова. До того ж, він його не вмикав, щоб не стати співучасником ескалації конфлікту. Схоже, Маск боїться, що Росія використовуватиме ядерну зброю, якщо українці спробують повернути Крим. Мільярдер говорить про ескалацію конфлікту попри знищення українських сіл і міст, а також мирних українців російськими військовими.

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Теги
Starlink Ілон Маск Війна в Україні Крим
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