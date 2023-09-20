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Після мавп і свиней: Neuralink Маска дозволили вставляти імпланти в людей

20 Вересня 2023, 16:04
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Чипсет
Джерело: Unsplash

Компанія Neuralink Ілона Маска отримала схвалення на випробування мозкових імплантів на людях. Тепер корпорація мільярдера може розпочати пошук добровольців.

Так, для випробувань потрібні люди з паралічем для тестування імпланта – дослідження триватимуть найближчі шість років.

Щоб отримати дозвіл від влади США на проведення експериментів, Neuralink пройшла довгий шлях. У 2022 році було відхилено прохання корпорації про прискорене проведення випробувань на людях.

Зараз дивляться

Компанія Neuralink заявляє, що шукає пацієнтів із паралічем чотирьох кінцівок – учасникам імплантуватимуть чип у мозок, щоб контролювати рухи курсором або клавіатурою однією лише силою думки. Мета компанії – упевнитися в безпеці та функціональності технології.

Втім, через роки розробок дії компанії критикують і донині. Наприклад, колишні співробітники заявляли, що випробування є халтурою. Neuralink неодноразово звинувачували в жорстокому поводженні з тваринами і неправильному поводженні з біологічно небезпечними матеріалами.

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Чипи в тілі людини – не новинка. У серпні програмістка зі США Міанна Віндлалл вживила у своє тіло 25 імплантів для спрощення повсякденних завдань. Як виявилося, за допомогою датчиків під шкірою вона може відчиняти двері від будинку, розплачуватися в громадському транспорті.

Джерело
The Guardian
Теги
Neuralink
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