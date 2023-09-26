В США успешно испытали ударный беспилотник, оснащенный искусственным интеллектом. Аппарат получил название XQ-58A Valkyrie. В планах разработчиков — выпустить на рынок первый подобный дрон.

Летающий аппарат создали в научно-исследовательской лаборатории ВВС США — в блоге подразделения и рассказали о достижениях XQ-58A Valkyrie.

В ходе тестов беспилотник показал свои умения в сражении с вооруженным противником. Правда, ничего конкретного в прес-релизе не сообщается. К примеру, разработчики отметили, что были протестированы компоненты, которые снижают риски для беспилотных систем.

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Ранее была раскрыта стоимость такого устройства — если их будут выпускать минимум 100 за год, то один беспилотник будет стоить менее $2 млн. Если выпуск будет менее серийным, то $6,5 млн.

В США скоро начнут тестировать еще одну передовую технологию — Neuralink разрешили проводить испытания чипа на людях. Это большой успех, ведь раньше испытания проводились на свиньях и обезьянах. Сейчас компании нужно найти добровольцев для внедрения имплантов в мозг.

Фото: AFRL