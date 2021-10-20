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У роботі Instagram знову стався збій

20 Жовтня 2021, 18:38 Валентина Чорна
У роботі Instagram знову стався збій

Ввечері, 20 жовтня, у роботі соціальної мережі Instagram знову трапився збій. Користувачі мережі скаржаться на повільну роботу сайту, а також на проблеми із завантаженням фотографій і сторіз.

За даними сайта Downdetector, який відстежує збої і відключення популярних інтернет-ресурсів, найбільша кількість скарг надходить із США. Також проблеми соціальної мережі спостерігаються у користувачів з Канади, Росії, Великобританії, Іспанії та Італії.

Про невеликий збій в роботі Instagram повідомляють і жителі України.

сбой Instagram

Крім цього, збій спостерігається у соціальній мережі Facebook та месенджері WhatsApp.

Нагадаємо, що перший масштабний збій у сервісів Facebook стався ввечері 4 жовтня. Тоді вони залишалися недоступними близько шести годин.

В результаті глава корпорації Марк Цукерберг втратив $7 млрд на падінні акцій компанії. Другий збій у всьому світі стався ввечері 8 жовтня.

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