Ввечері, 20 жовтня, у роботі соціальної мережі Instagram знову трапився збій. Користувачі мережі скаржаться на повільну роботу сайту, а також на проблеми із завантаженням фотографій і сторіз.
За даними сайта Downdetector, який відстежує збої і відключення популярних інтернет-ресурсів, найбільша кількість скарг надходить із США. Також проблеми соціальної мережі спостерігаються у користувачів з Канади, Росії, Великобританії, Іспанії та Італії.
Про невеликий збій в роботі Instagram повідомляють і жителі України.
Крім цього, збій спостерігається у соціальній мережі Facebook та месенджері WhatsApp.
Нагадаємо, що перший масштабний збій у сервісів Facebook стався ввечері 4 жовтня. Тоді вони залишалися недоступними близько шести годин.
В результаті глава корпорації Марк Цукерберг втратив $7 млрд на падінні акцій компанії. Другий збій у всьому світі стався ввечері 8 жовтня.