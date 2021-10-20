Ввечері, 20 жовтня, у роботі соціальної мережі Instagram знову трапився збій. Користувачі мережі скаржаться на повільну роботу сайту, а також на проблеми із завантаженням фотографій і сторіз.

За даними сайта Downdetector, який відстежує збої і відключення популярних інтернет-ресурсів, найбільша кількість скарг надходить із США. Також проблеми соціальної мережі спостерігаються у користувачів з Канади, Росії, Великобританії, Іспанії та Італії.