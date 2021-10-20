Вечером, 20 октября, в работе социальной сети Instagram снова случился сбой. Пользователи сети жалуются на медленную работу сайта, а также на проблемы с загрузкой фотографий и сториз.

По данным сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов, наибольшее количество жалоб поступает из США. Также проблемы социальной сети наблюдаются у пользователей из Канады, России, Великобритании, Испании и Италии.

О небольшом сбое в работе Instagram сообщают и жители Украины.

Кроме этого, сбой наблюдается в социальной сети Facebook и мессенджере WhatsApp.

Напомним, что первый масштабный сбой у сервисов Facebook произошел вечером 4 октября. Тогда они оставались недоступными около шести часов.

В результате глава корпорации Марк Цукерберг потерял $7 млрд на падении акций компании. Второй сбой во всем мире произошел вечером 8 октября.