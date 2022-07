У Польщі виявили загублений курган короля вікінгів Гаральда Гормссона, на честь якого назвали технологію Bluetooth. Могилу історичної особи вдалося виявити з космосу – вона розташована у польському селищі Вейково.

Burial mound of ‘Bluetooth’ the Viking king is FOUND https://t.co/EMcoajL2gj

— Daily Mail Online (@MailOnline) June 29, 2022