У Польщі виявили загублений курган короля вікінгів Гаральда Гормссона, на честь якого назвали технологію Bluetooth. Могилу історичної особи вдалося виявити з космосу – вона розташована у польському селищі Вейково.

Burial mound of ‘Bluetooth’ the Viking king is FOUND https://t.co/EMcoajL2gj — Daily Mail Online (@MailOnline) June 29, 2022

Завдяки датчикам супутників та технології LiDAR вчені змогли бачити крізь шари землі. Bluetooth – прізвисько короля вікінгів, який помер у 986 році у стародавній цитаделі вікінгів Йомсборгу, яку сам і побудував. Слово Bluetooth перекладається як синій зуб – у Гаральда були проблеми з посмішкою. Сучасну технологію назвали на честь короля, який зміг поєднати племена Данії в єдине королівство.

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Ще за життя він прийняв християнство, відвернувшись від скандинавської релігії. Саме завдяки йому в Данії почало поширюватися християнство.

Це не перша знахідка у польському селищі Вейково – у 2014 році шведський археолог Свен Росборн виявив золотий диск у районі кургану.

Вже у 2018 році 13-річний хлопчик та його вчитель виявили справжню криницю реліквій – тисячолітні срібні монети та інші предмети, що належали королю. Схоже, їх закопали під землю разом із Гаральдом.

Різні телескопи та супутники дозволяють вченим вивчати не тільки Землю, а й далекий космос – у червні найбільший та найтехнологічніший телескоп у світі Sky Eye виявив дивний сигнал – можливо, це ознаки існування позаземних цивілізацій.