Ровер NASA Perseverance зняв загадковий срібний об’єкт на Марсі. Як виявилося, це космічна ковдра, яка стала у пригоді марсоходу в минулому.

Срібний об’єкт був затиснутий між двома каменями на дні марсіанського кратера Джезеро, який ровер досліджує з моменту приземлення у лютому 2021 року. Як виявилося, космічне сміття приніс із Землі сам марсохід – срібна ковдра була необхідна для приземлення.

Знімком агентство NASA поділилося у Twitter.

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My team has spotted something unexpected: It’s a piece of a thermal blanket that they think may have come from my descent stage, the rocket-powered jet pack that set me down on landing day back in 2021. pic.twitter.com/O4rIaEABLu — NASA’s Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) June 15, 2022

– Несподівана знахідка на Марсі – це шматок теплової ковдри, який упав на поверхню планети під час приземлення Perseverance у 2021 році. Блискучий шматок фольги є частиною термоковдри – матеріалу, що використовується для контролю температури. Можливо, його сюди принесло вітром, – заявила команда NASA з управління ровером.

Це не перша знахідка обладнання на Марсі – у квітні 2022 року дрон Ingenuity під час польоту зняв парашут, який використовувався під час приземлення. Ці отримані дані допоможуть вченим ретельніше підготуватися до майбутніх місій.

Раніше ровер вже показував красу Марса – він зняв сонячне затемнення, яке триває набагато менше за земне. Все через крихітний супутник Фобос, який у 157 разів менший за земний Місяць.