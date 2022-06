Ровер NASA Perseverance зняв загадковий срібний об’єкт на Марсі. Як виявилося, це космічна ковдра, яка стала у пригоді марсоходу в минулому.

Срібний об’єкт був затиснутий між двома каменями на дні марсіанського кратера Джезеро, який ровер досліджує з моменту приземлення у лютому 2021 року. Як виявилося, космічне сміття приніс із Землі сам марсохід – срібна ковдра була необхідна для приземлення.

Знімком агентство NASA поділилося у Twitter.

My team has spotted something unexpected: It’s a piece of a thermal blanket that they think may have come from my descent stage, the rocket-powered jet pack that set me down on landing day back in 2021. pic.twitter.com/O4rIaEABLu

— NASA’s Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) June 15, 2022