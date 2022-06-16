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На Марсі виявили космічну ковдру: блищить, як срібло

16 Червня 2022, 13:12
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Марс
Джерело: Depositphotos

Ровер NASA Perseverance зняв загадковий срібний об’єкт на Марсі. Як виявилося, це космічна ковдра, яка стала у пригоді марсоходу в минулому.

Срібний об’єкт був затиснутий між двома каменями на дні марсіанського кратера Джезеро, який ровер досліджує з моменту приземлення у лютому 2021 року. Як виявилося, космічне сміття приніс із Землі сам марсохід – срібна ковдра була необхідна для приземлення.

Знімком агентство NASA поділилося у Twitter.

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– Несподівана знахідка на Марсі – це шматок теплової ковдри, який упав на поверхню планети під час приземлення Perseverance у 2021 році. Блискучий шматок фольги є частиною термоковдри – матеріалу, що використовується для контролю температури. Можливо, його сюди принесло вітром, – заявила команда NASA з управління ровером.

Це не перша знахідка обладнання на Марсі – у квітні 2022 року дрон Ingenuity під час польоту зняв парашут, який використовувався під час приземлення. Ці отримані дані допоможуть вченим ретельніше підготуватися до майбутніх місій.

Раніше ровер вже показував красу Марса – він зняв сонячне затемнення, яке триває набагато менше за земне. Все через крихітний супутник Фобос, який у 157 разів менший за земний Місяць.

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