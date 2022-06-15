Найбільший і найтехнологічніший телескоп у світі Sky Eye, можливо, виявив ознаки існування позаземних цивілізацій. Про це заявили вчені з Китаю, які шукають живі організми в космосі.

Радіотелескоп Sky Eye зміг засікти унікальні електромагнітні сигнали – вони відрізняються від решти, і їх вивченням займаються експерти з групи з пошуку позаземних цивілізацій. Скільки на це потрібно часу – невідомо.

Звіт про знахідку опублікували на сайті офіційної газети міністерства науки та технологій Китаю – Science and Technology Daily, але згодом публікація зникла. До видалення інформація встигла поширитись у мережі.

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Керівник цієї групи Чжан Тонцзе не виключає, що загадкові сигнали можуть бути звичайними радіоперешкодами. Sky Eye дуже чутливий у низькочастотному діапазоні.

Незвичайну радіочастотну активність вдалося виявити вченим ще 2020 року після обробки отриманих даних. Пошук позаземного життя за допомогою цього великого телескопа розпочався ще у вересні 2020 року. Його діаметр – 500 метрів.

Незабаром люди й самі вирушать у космос вивчати Місяць і Марс. На початку червня глава Tesla Ілон Маск показав, як виглядає космічна ракета Starship із 33 двигунами Raptor 2. Вони допоможуть кораблю відірватися від Землі, а потім – долетіти до Місяця або навіть Марса. Днями Маск заявив, що корабель буде готовий до запуску до кінця місяця. Тепер Маску необхідно отримати схвалення на зліт з боку влади та розпочати процес.