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Космос

В Польше нашли курган короля викингов, в честь которого назвали Bluetooth

5 июля 2022, 14:40
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Захоронение викингов
Источник: Depositphotos

В Польше обнаружили затерянный курган короля викингов Харальда Гормссона, в честь которого назвали технологию Bluetooth. Могилу исторической личности удалось обнаружить из космоса — она расположена в польском поселке Вейково.

Благодаря датчикам спутников и технологии LiDAR, ученые смогли видеть сквозь слои земли. Bluetooth — прозвище короля викингов, который умер в 986 году в древней цитадели викингов Йомсборге, которую сам и построил. Слово Bluetooth переводится как синий зуб — у Харальда были проблемы с улыбкой. Современную технологию назвали в честь короля, который смог объеденить племена Дании в единое королевство.

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Еще при жизни он принял христианство, отвернувшись от скандинавской религии. Именно благодаря ему в Дании начало распространяться христианство.

Это не первая находка в польском поселке Вейково — в 2014 году шведский археолог Свен Росборн обнаружил золотой диск в районе кургана.

Уже в 2018 году 13-летний мальчик и его учитель обнаружили настоящий кладезь реликвий — тысячелетнее серебряные монеты и другие предметы, которые принадлежали королю. Похоже, их зарыли под землю вместе с Харальдом.

Различные телескопы и спутники позволяют ученым изучать не только Землю, но и далекий космос — в июне крупнейший и самый технологичный телескоп в мире Sky Eye обнаружил странный сигнал — возможно, это признаки существования внеземных цивилизаций.

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Источник
Daily Mail
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