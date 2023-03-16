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У NASA показали оновлений скафандр для польотів на Місяць

16 Березня 2023, 16:04
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
У NASA показали оновлений скафандр для польотів на Місяць
Джерело: Pixabay

У NASA представили передові скафандри для космонавтів, які полетять на Місяць. Подія має відбутися 2025 року, і з 1972 року агентство сильно змінило екіпірування.

Так, для місячної місії Artemis III показали перший прототип скафандра студентам і журналістам у Космічному центрі в Г’юстоні.

Примітно, що вони зображені в чорному кольорі, а на кінцівках є яскраві помаранчеві вставки. Загалом, костюм візуально не має футуристичного вигляду – це скафандр із прозорим шоломом і значним рюкзаком на спині.

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– Партнерство NASA з Axiom має вирішальне значення для висадки астронавтів на Місяць. Це також допоможе зберегти лідерство США в космосі. Щодо скафандрів, вони дадуть змогу не тільки першій жінці ступити на Місяць, а й якісніше проводити дослідження на супутнику, – заявив директор NASA Білл Нельсон.

Політ на Місяць – фінальна частина серії місій під назвою Artemis. У грудні NASA вдалося запустити космічний корабель Artemis I навколо Місяця. Наступний етап  – політ навколо супутника вже з чотирма космонавтами на борту, а потім людина знову може ступити на поверхню Місяця.

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NASA Космос Місяць
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