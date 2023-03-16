У NASA представили передові скафандри для космонавтів, які полетять на Місяць. Подія має відбутися 2025 року, і з 1972 року агентство сильно змінило екіпірування.

Так, для місячної місії Artemis III показали перший прототип скафандра студентам і журналістам у Космічному центрі в Г’юстоні.

Примітно, що вони зображені в чорному кольорі, а на кінцівках є яскраві помаранчеві вставки. Загалом, костюм візуально не має футуристичного вигляду – це скафандр із прозорим шоломом і значним рюкзаком на спині.

Зараз дивляться

.@Axiom_Space revealed a spacesuit prototype that our @NASA_Astronauts plan to wear near the Moon’s South Pole on @NASA’s #Artemis III mission. The spacesuit will give lunar explorers extra mobility, protection, & the latest technology. Discover more: https://t.co/uxH21hkSjd pic.twitter.com/bqxcrwR6Y6 — NASA Artemis (@NASAArtemis) March 15, 2023

– Партнерство NASA з Axiom має вирішальне значення для висадки астронавтів на Місяць. Це також допоможе зберегти лідерство США в космосі. Щодо скафандрів, вони дадуть змогу не тільки першій жінці ступити на Місяць, а й якісніше проводити дослідження на супутнику, – заявив директор NASA Білл Нельсон.

Політ на Місяць – фінальна частина серії місій під назвою Artemis. У грудні NASA вдалося запустити космічний корабель Artemis I навколо Місяця. Наступний етап – політ навколо супутника вже з чотирма космонавтами на борту, а потім людина знову може ступити на поверхню Місяця.