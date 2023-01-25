Агентство NASA планує випробувати ядерні ракети для доставляння астронавтів на Марс. Такий тип двигуна допоможе долати великі відстані за рекордний час.

У планах агентства – представити ядерний тепловий двигун уже 2027 року. Його розробки вестимуться разом з Агентством перспективних оборонних дослідницьких проєктів.

Теоретично, використання знань у галузі ядерної фізики допоможе змінити принцип ракетобудування та подорожей у космосі. Двигуни з хімічними системами використовують уже майже 100 років.

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– Використання ядерної теплової ракети дозволяє скоротити час польоту, знижуючи ризик для астронавтів, – йдеться у прес-релізі NASA.

Як відомо, витрачений час – чи не головна проблема під час перельоту із Землі на Марс для астронавтів та вчених. Так, у ракету можна буде завантажити менше запасів, а техніку робити менш надійною.

Теоретично, ядерний двигун допоможе збільшити потужність для приладів та зв’язку.

Нині NASA має й інші, важливіші питання – трьом астронавтам доведеться провести на МКС рік замість пів року. Все через пошкодження російського корабля Союз, який мав доставити представників РФ на Землю зі станції.