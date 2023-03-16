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Фото Космос

В NASA показали обновленный скафандр для полетов на Луну

16 марта 2023, 16:04
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
В NASA показали обновленный скафандр для полетов на Луну
Источник: Pixabay

В NASA представили передовые скафандры для космонавтов, которые полетят на Луну. Событие должно произойти в 2025 году, и с 1972 года агентство сильно изменил экипировку.

Так, для лунной миссии Artemis III показали первый прототип скафандра студентам и журналистам в Космическом центре в Хьюстоне.

Примечательно, что они изображены в черном цвете, а на конечностях есть яркие оранжевые вставки. В целом, костюм визуально не выглядит футуристичным — это скафандр с прозрачным шлемом и внушительным рюкзаком на спине.

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— Партнерство NASA с Axiom имеет решающее значение для высадки астронавтов на Луну. Это также поможет сохранить лидерство США в космосе. Что касается скафандров, они позволят не только первой женщине ступить на Луну, но и более качественно проводить исследования на спутнике, —  заявил директор NASA Билл Нельсон.

Полет на Луну — финальная часть серии миссий под названием Artemis. В декабре NASA удалось запустить космический корабль Artemis I вокруг Луны. Следующий этап — полет вокруг спутника уже с четырьмя космонавтами на борту, а затем человек снова может ступить на поверхность Луны.

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