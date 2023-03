В NASA представили передовые скафандры для космонавтов, которые полетят на Луну. Событие должно произойти в 2025 году, и с 1972 года агентство сильно изменил экипировку.

Так, для лунной миссии Artemis III показали первый прототип скафандра студентам и журналистам в Космическом центре в Хьюстоне.

Примечательно, что они изображены в черном цвете, а на конечностях есть яркие оранжевые вставки. В целом, костюм визуально не выглядит футуристичным — это скафандр с прозрачным шлемом и внушительным рюкзаком на спине.

.@Axiom_Space revealed a spacesuit prototype that our @NASA_Astronauts plan to wear near the Moon’s South Pole on @NASA’s #Artemis III mission.

The spacesuit will give lunar explorers extra mobility, protection, & the latest technology. Discover more: https://t.co/uxH21hkSjd pic.twitter.com/bqxcrwR6Y6

— NASA Artemis (@NASAArtemis) March 15, 2023