Капсула Orion Artemis 1 змогла зробити рекордно точні знімки Землі та Місяця під час нової місії NASA. Апарат повинен облетіти Місяць та повернутися на поверхню нашої планети.

Апарат показав, як Земля повністю ховається за Місяцем.

50 years ago, the Apollo 17 astronauts captured an iconic Earth view of the “Blue Marble” as they set sights on the Moon. Today with #Artemis, this time-lapse footage showcases the Earth-Moon transit as @NASA_Orion captured our home planet and the Moon on flight day 13. https://t.co/H9oHsgiHfW pic.twitter.com/ZHIxYKnJy0 — NASA’s Johnson Space Center (@NASA_Johnson) December 7, 2022

Зараз дивляться

Так, ракета вирушила до космосу 16 листопада, і з того часу тішить астрономів новими даними.

As @NASA_Orion continues its journey home, we’re also celebrating the 50th anniversary of the iconic “Blue Marble” photo of Earth, taken on Dec. 7, 1972 by the crew of Apollo 17. Get the full-size image: https://t.co/zJMWNl0i63 pic.twitter.com/6ROo8JPDLm — NASA (@NASA) December 7, 2022

На максимальну відстань від Землі Orion зміг піти на 13-й день польоту – він був 28 листопада. Апарат віддалився на 432 тис. км і це новий рекорд для корабля, призначеного для перевезення людей.

Раніше максимальну відстань утримував апарат із місії NASA Аполло-13, який зміг облетіти Місяць.

Нагадаємо, що це третя спроба NASA запустити корабель Orion Artemis 1 у космос – ракета мала злетіти ще у вересні. Примітно, що цього разу на борту немає людей – тестовий політ має успішно завершитися, щоб найближчими роками людина змогла знову ступити на поверхню Місяця.

Тестовий політ повинен закінчитися приземленням апарату в Тихий океан на парашутах. За підрахунками астрономів це станеться вже 11 грудня.