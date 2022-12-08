Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Фото Відео Космос

Корабель NASA Orion поділився дивовижними знімками Місяця та Землі

8 Грудня 2022, 19:25
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
планета Земля
Джерело: Depositphotos

Капсула Orion Artemis 1 змогла зробити рекордно точні знімки Землі та Місяця під час нової місії NASA. Апарат повинен облетіти Місяць та повернутися на поверхню нашої планети.

Апарат показав, як Земля повністю ховається за Місяцем.

Зараз дивляться

Так, ракета вирушила до космосу 16 листопада, і з того часу тішить астрономів новими даними.

На максимальну відстань від Землі Orion зміг піти на 13-й день польоту – він був 28 листопада. Апарат віддалився на 432 тис. км і це новий рекорд для корабля, призначеного для перевезення людей.

Раніше максимальну відстань утримував апарат із місії NASA Аполло-13, який зміг облетіти Місяць.

Нагадаємо, що це третя спроба NASA запустити корабель Orion Artemis 1 у космос – ракета мала злетіти ще у вересні. Примітно, що цього разу на борту немає людей – тестовий політ має успішно завершитися, щоб найближчими роками людина змогла знову ступити на поверхню Місяця.

Тестовий політ повинен закінчитися приземленням апарату в Тихий океан на парашутах. За підрахунками астрономів це станеться вже 11 грудня.

Читайте також:
Виктор Трегубов Дорж БатуПрацював у NASA. Доржа Бату звинуватили у фейковій біографії – письменник відповів

Теги
NASA
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь