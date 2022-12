Капсула Orion Artemis 1 змогла зробити рекордно точні знімки Землі та Місяця під час нової місії NASA. Апарат повинен облетіти Місяць та повернутися на поверхню нашої планети.

Апарат показав, як Земля повністю ховається за Місяцем.

50 years ago, the Apollo 17 astronauts captured an iconic Earth view of the “Blue Marble” as they set sights on the Moon. Today with #Artemis, this time-lapse footage showcases the Earth-Moon transit as @NASA_Orion captured our home planet and the Moon on flight day 13. https://t.co/H9oHsgiHfW pic.twitter.com/ZHIxYKnJy0

