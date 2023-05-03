У Міністерстві цифрової трансформації розповіли, чи можливі вибори в Україні через Дію. Керівник із розвитку електронних послуг у Мінцифри Мстислав Банік в ефірі марафону Єдині новини пояснив Вадиму Карпяку нові функції та можливості сервісу.

– Ми не можемо планувати чи не планувати політичні вибори через Дію – ці питання перебувають у віданні Центральної виборчої комісії. Власне, ЦВК й вирішує, в якому вигляді відбуватиметься голосування. Для цього також має бути змінено законодавство. Такий світовий досвід уже є. Теоретично, це можливо, приміром, таке вже було в Естонії. Але просто зараз про це не йдеться, – заявив Банік.

Мстислав додав, що кількість послуг у Дії зростатиме і для водіїв.

– Серед них – заміна посвідчення водія. Це важлива послуга, і в ній можна буде відмовитися від пластикового документа. Для мене це другий революційний крок із документами після впровадження Дії. Я собі замовив нове посвідчення, тож його немає в пластику, – заявив Мстислав.

Раніше Банік розповів, чи приходитимуть повістки через Дію. Керівник із розвитку електронних послуг у Мінцифрі заявив, що такі документи не будуть поширюватися через сервіс, і це політична позиція.