У Мінцифрі працюють над запуском Дії для юридичних осіб. За заявами глави міністерства Михайла Федорова, це стане справжньою технологічною революцією.

Так, після авторизації у Дія система зрозуміє, що користувач підприємець, керівник або засновник компанії. У такому разі можна буде передавати повноваження іншим людям за допомогою електронного підпису – наприклад, бухгалтерам та іншим цінним членам команди.

Федоров додав, що у майбутньому функцій для юридичних буде все більше. На думку чиновника, функціонал Дії відкриває нові можливості для бізнесу. Наприклад, ФОПи зможуть через неї взаємодіяти з податковими органами.

Зараз дивляться

– Мета – максимально прибрати державу з життя людей та життя бізнесу, – вважає глава міністерства.

Завдання Мінцифри на 2023 рік – зацифрувати найпопулярніші послуги в Україні. Їх близько 120-130, і становить 90% звернень українців до держави.

Аналог Дії з’явився в Естонії – український сервіс користується популярністю та за межами нашої країни. Він отримав назву mRiik, і для його створення наші експерти поділилися кодом та UX/UI дизайном нашої Дії. Поки що сервіс на бета-тесті.