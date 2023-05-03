В Министерстве цифровой трансформации рассказали, возможны ли выборы в Украине через Дію. Руководитель по развитию электронных услуг в Минцифре Мстислав Баник в эфире марафона Єдині новини пояснил Вадиму Карпяку о новых функциях и возможностях сервиса.

— Мы не можем планировать или не планировать политические выборы черед Дію — этими вопросами занимается Центральная избирательная комиссия. Собственно, ЦИК и решает, в каком виде будет происходить голосование. Для этого также должно быть изменено законодательство. Такой мировой опыт уже существует. Теоретически, это возможно — к примеру, такое уже было в Эстонии. Но прямо сейчас об этом речь не идет, — заявил Баник.

Мстислав добавил, что количество услуг в Дії будет расти и для водителей.

— Среди них — замена удостоверения водителя. Это важная услуга, и с ней можно будет отказаться от пластикового документа. Для меня это второй революционный шаг с документами после внедрения Дії. Я себе заказал новое удостоверение, и его не существует в пластике, — заявил Мстислав.

Ранее Баник рассказал, будут ли приходить повестки через Дію. Руководитель по развитию электронных услуг в Минцифре заявил, что такие документы не будут распространяться через сервис, и это политическая позиция.