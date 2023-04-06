Повестки не будут приходиться через Дію. Это политическая позиция касательно сервиса.

Об этом заявил руководитель по развитию электронных услуг в Минцифре Мстислав Баник в интервью YouTube-каналу Розмова.

— Дія — это не сервис раздач повесток. Есть определенные способы и нормативы, по которым доставляют повестки, — добавил Мстислав.

Баник также рассказал предысторию появления всех этих переживаний касательно рассылки повесток через Дію. Как оказалось, все началось с судебных оповещений в сервисе.

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— Если кто-то попадал в ДТП, то ему приходила повестка в суд и оповещение с подробностями о судебном заседании. Вместе с государственной судебной администрацией проработали соответствующие оповещения — через Дію это можно сделать бесплатно. И в соцсетях люди начинают подменивать понятия — это как испорченный телефон. Сначала кто-то пишет о судебных повестках, а затем слово “судебные” просто теряется, и остается просто повестка через Дію, — заявил Мстислав.

По словам руководителя по развитию электронных услуг в Минцифре, это все фейки, страх людей и ошибочные заявления военкомов.

Ранее в эксклюзивном интервью Фактам ICTV Мстислав Баник рассказал о будущем Дії — в будущем появятся военные биллеты, услуги для ветеранов, а также дипломы и аттестаты.