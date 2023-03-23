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У космос запустили першу ракету, створену на 3D-принтері

23 Березня 2023, 11:01
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
У космос запустили першу ракету, створену на 3D-принтері

У США злетіла перша ракета, надрукована на 3D-принтері. Цим зайнялася компанія Relativity Space на космодромі на мисі Канаверал.

Місія Goog Luck, Have Fun (GLHF) стартувала успішно – ракета злетіла, але після поділу двох ступенів так і не змогла опинитися на орбіті – політ тривав лише кілька хвилин.

Зараз дивляться

У Relativity Space заявили, що метою було показати, що ракети, створені на 3D-принтері, можна запускати в космос. У експертів тепер достатньо даних для подальших досліджень.

Ракета складається на 85% з деталей, які були надруковані. У подальшому майбутньому, творці апарату хочуть збільшити показник до 95%. Ракета Terran R має висоту в 66 м і здатна відправляти на навколоземну орбіту до 20 т.

Ідея сподобалася багатьом приватним космічним компаніям – Relativity Space вже підписала контракти на $1,65 млрд.

Утім, поки компанії займаються розробками ракет, у NASA показали оновлені скафандри для польотів на Місяць. Подія має відбутися 2025 року, і з 1972 року агентство сильно змінило екіпірування. Загалом, костюм візуально не має футуристичного вигляду – це скафандр із прозорим шоломом і значним рюкзаком на спині.

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