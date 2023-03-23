В космос запустили первую ракету, созданную на 3D-принтере

В США взлетела первая ракета, напечатанная на 3D-принтере. Этим занялась компания Relativity Space на космодроме на мысе Канаверал.

Миссия Goog Luck, Have Fun (GLHF) стартовала успешно — ракета взлетела, но после разделения двух ступеней так и не смогла оказаться на орбите — полет длился всего несколько минут.

Today’s launch proved Relativity’s 3D-printed rocket technologies that will enable our next vehicle, Terran R. We successfully made it through Max-Q, the highest stress state on our printed structures. This is the biggest proof point for our novel additive manufacturing approach.… pic.twitter.com/9iaFVwYoqe — Relativity Space (@relativityspace) March 23, 2023

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В Relativity Space заявили, что целью было показать, что ракеты, созданные на 3D-принтере можно запускать в космос. У экспертов теперь достаточно данных для дальнейших исследований.

Ракета состоит на 85% из деталей, которые были напечатаны. В дальнейшем будущем, создатели аппарата хотят увеличить показатель до 95%. Ракета Terran R имеет высоту в 66 м и способна отправлять на околоземную орбиту до 20 т.

Идея понравилась многим приватным космическим компаниям — Relativity Space уже подписала контракты на $1,65 млрд.

Впрочем, пока компании занимаются разработками ракет, у NASA показали обновленные скафандры для полетов на Луну. Событие должно произойти в 2025 году, и с 1972 года агентство сильно изменило экипировку. В целом, костюм визуально не выглядит футуристичным — это скафандр с прозрачным шлемом и внушительным рюкзаком на спине.