В космос запустили первую ракету, созданную на 3D-принтере

В США взлетела первая ракета, напечатанная на 3D-принтере. Этим занялась компания Relativity Space на космодроме на мысе Канаверал.

Миссия Goog Luck, Have Fun (GLHF) стартовала успешно — ракета взлетела, но после разделения двух ступеней так и не смогла оказаться на орбите — полет длился всего несколько минут.

Today’s launch proved Relativity’s 3D-printed rocket technologies that will enable our next vehicle, Terran R. We successfully made it through Max-Q, the highest stress state on our printed structures. This is the biggest proof point for our novel additive manufacturing approach.… pic.twitter.com/9iaFVwYoqe

— Relativity Space (@relativityspace) March 23, 2023