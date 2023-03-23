Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Фото Космос

В космос запустили первую ракету, созданную на 3D-принтере

23 марта 2023, 11:01
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
В космос запустили первую ракету, созданную на 3D-принтере

В США взлетела первая ракета, напечатанная на 3D-принтере. Этим занялась компания Relativity Space на космодроме на мысе Канаверал.

Миссия Goog Luck, Have Fun (GLHF) стартовала успешно — ракета взлетела, но после разделения двух ступеней так и не смогла оказаться на орбите — полет длился всего несколько минут.

Сейчас смотрят

В Relativity Space заявили, что целью было показать, что ракеты, созданные на 3D-принтере можно запускать в космос. У экспертов теперь достаточно данных для дальнейших исследований. 

Ракета состоит на 85% из деталей, которые были напечатаны. В дальнейшем будущем, создатели аппарата хотят увеличить показатель до 95%. Ракета Terran R имеет высоту в 66 м и способна отправлять на околоземную орбиту до 20 т.

Идея понравилась многим приватным космическим компаниям — Relativity Space уже подписала контракты на $1,65 млрд.

Впрочем, пока компании занимаются разработками ракет, у NASA показали обновленные скафандры для полетов на Луну. Событие должно произойти в 2025 году, и с 1972 года агентство сильно изменило экипировку. В целом, костюм визуально не выглядит футуристичным — это скафандр с прозрачным шлемом и внушительным рюкзаком на спине.

Читайте также:
МарсNASA тестирует ядерные ракеты для путешествий на Марс: быстрее и удобнее

Теги
NASA Космос Ракета
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь