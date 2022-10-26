Apple погодилася перевести всі свої пристрої на роз’єм для заряджання USB-C. Про це заявив віцепрезидент з маркетингу компанії Грег Джосвіак.

Так, корпорація дотримуватиметься нового закону, як і інших угод. Щоправда, за термінами топменеджер так і не зорієнтував.

Він нагадав, що Apple і ЄС мали розбіжності щодо зарядних пристроїв. Наприклад, свого часу влада хотіла, щоб Apple впровадила Micro-USB у свої пристрої.

Зараз дивляться

У такому разі світ не побачив би Ltghtning для зарядки iPhone та USB-C для більшості сучасних смартфонів.

Раніше інсайдери вже заявляли, що перший iPhone на USB-C з’явиться вже наступного року, хоч і сам закон офіційно й остаточно набуде чинності 2024 року. В цілому, особливих змін для Apple не так вже й багато – планшети iPad, ноутбуки Mac та багато інших аксесуарів вже перевели на USB-C.

Тим часом, більшість сучасних смартфонів та планшетів на Android активно користується USB-C – стандарт дозволяє швидко та безпечно заряджати акумулятори пристроїв за лічені години.

Нагадаємо, що про ухвалення закону на використання єдиного порту USB-C для смартфонів стало відомо на початку жовтня. Тоді закон підтримало 602 члени парламенту, тоді як проти ідеї виступило лише 13 чиновників. Тепер справа за країнами у складі ЄС, які мають підтримати зміни.