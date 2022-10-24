Компанія Apple оновила останню iOS до версії 16.1. Тепер смартфони та планшети отримали купу корисних змін, у тому числі виправлення помилок.

Так, однією з нових функцій є бібліотеки фотографій.

Це дозволить створити спільну теку зі знімками п’яти власників iPhone. Кожен зможе додавати, видаляти, редагувати та підписувати знімки.

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Ще одна корисна функція – зарядка чистою енергією. Зміни стосуються жителів США. Суть новинки – оптимізація часу заряджання, якщо мережа використовує екологічно чисті джерела енергії. У більшості випадків функція буде включена за замовчуванням.

Серед корисних фішок – заняття фітнесом без годинника. Відео з розтяжкою та медитації буде відображатися на смартфоні.

Також Apple покращила екран блокування, розширивши можливості віджетів.

Що стосується iPad, нові функції, такі як загальні бібліотеки фотографій, залишилися незмінними, але є й інші зміни.

Для планшетів Apple покращила режим багатозадачності – за його допомогою можна змінювати розміри програми, накладати одну на одну та переміщати.

Вперше за ці роки компанія впровадила в планшети вбудовану програму погоди. Щоправда, дизайн залишається як в iPhone.

Apple також покращила роботу нотаток – почерк буде помітно гарнішим.

Нагадаємо, що нещодавно Apple представила оновлені планшети iPad. Базова версія залишилася без фізичної кнопки Home, а топовий Pro отримав потужний чіпсет M2 від Apple.