Евросоюз обязал Apple отказаться от Lightning в пользу USB-C. Теперь корпорация вынуждена изменить свои взгляды на разработку устройств в 2023 году.

Закон о стандартизации USB-C в смартфонах поддержало 602 члена парламента, в то время как против идеи выступило всего 13 чиновников. Теперь дело за странами в составе ЕС, которые должны поддержать изменения.

Переход на USB-C коснется всех портативных электронных устройств — планшетов, смартфонов плееров и так далее.

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Известно, что в ходе решающего заседания один из членов парламент показал спутанный клубок из кабелей, которые используются для питания устройств. После этого он заявил, что все они легко заменяются одним со стандартом USB-C.

И если производителей смартфонов на Android это не коснется, больше всего от этого может пострадать Apple. Впрочем, инсайдеры ранее утверждали, что компания уже тестирует новый iPhone с USB-C, так что закон не станет удивлением для разработчиков. Какой именно iPhone получит новый стандарт зарядки — неизвестно. Вполне возможно, это будет iPhone 15, который Apple покажет уже осенью 2023 года.

А пока Apple тестирует прототипы будущих флагманов, пользователи уже негативно отзываются о качестве iPhone 14, которые представили в прошлом месяце. Как оказалось, матовая поверхность задней крышки смартфонов просто отваливается частями. Это происходит при царапанье крышки.