В iPhone заменят зарядное устройство на USB-C: когда ожидать изменений

Apple согласилась перевести все свои устройства на разъем для зарядки USB-C. Об этом заявил вице-президент по маркетингу компании Грег Джосвиак.

Так, корпорация будет соблюдать новый закон, как и другие соглашения. Правда, по срокам топ-менеджер так и не сориентировал.

Он напомнил, что у Apple и ЕС были разногласия касательно зарядных устройств. К примеру, в свое время власти хотели, чтобы Apple внедрила Micro-USB в свои устройства.

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В таком случае мир не увидел бы Ltghtning для зарядки iPhone и USB-C для большинства современных смартфонов.

Ранее инсайдеры уже заявляли, что первый iPhone на USB-C появится уже в следующем году, хоть и сам закон официально и окончательно вступит в силу в 2024 году. В целом, особых перемен для Apple не так уж и много — планшеты iPad, ноутбуки Mac и многие другие аксессуары уже перевели на USB-C.

Тем временем, большинство современных смартфонов и планшетов на Android активно пользуется USB-C — стандарт позволяет быстро и безопасно заряжать аккумуляторы устройств за считанные часы.

Напомним, что о принятии закона на использование единого порта USB-C для смартфонов стало известно в начале октября. Тогда закон поддержало 602 члена парламента, в то время как против идеи выступило всего 13 чиновников. Теперь дело за странами в составе ЕС, которые должны поддержать изменения.