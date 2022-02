У Instagram з’явився новий вид лайків

У Instagram з’явиться нова функція – користувачі зможуть лайкати історії користувачів. Подібна реакція не зображатиметься в особистому діалозі з автором контенту.

Про нововведення розповів голова соцмережі Адам Моссері. За його словами, творцю історії буде помітна докладна статистика з кількістю лайків.

❤️ Private Story Likes ❤️

Starting to roll out today, you can now send some love by liking people’s stories without sending a DM.

Likes on stories are private and do not have counts. Rather, they appear as hearts next to people’s handles in your Stories view sheet. ???????? pic.twitter.com/l56Rmzgnnw

— Adam Mosseri (@mosseri) February 14, 2022