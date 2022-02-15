У Instagram з’явився новий вид лайків

У Instagram з’явиться нова функція – користувачі зможуть лайкати історії користувачів. Подібна реакція не зображатиметься в особистому діалозі з автором контенту.

Про нововведення розповів голова соцмережі Адам Моссері. За його словами, творцю історії буде помітна докладна статистика з кількістю лайків.

❤️ Private Story Likes ❤️ Starting to roll out today, you can now send some love by liking people’s stories without sending a DM. Likes on stories are private and do not have counts. Rather, they appear as hearts next to people’s handles in your Stories view sheet. ???????? pic.twitter.com/l56Rmzgnnw — Adam Mosseri (@mosseri) February 14, 2022

Нова функція поступово поширюватиметься серед користувачів. Це корисний інструмент для тих, хто слідкує за тим, що подобається аудиторії. Кількість лайків залежить від цікавості контенту.

Зараз Instagram активно тестує корисну функцію для тих, хто хоче залишати якнайменше активності в мережі — видалення коментарів, лайків та публікацій. Контент можна фільтрувати за типом та датою. Також є можливість дізнатися більше про переходи за посиланнями та кількість часу, проведеного в додатку.

Не виключається можливість повного відключення Instagram на території Європи. Раніше Meta заявила, що через заборону розміщення серверів з інформацією користувачів поза територією ЄС компанія Цукерберга може припинити роботу Instagram і Facebook. Щоправда, міністр економіки Німеччини Роберт Габек та міністр фінансів Франції Брюно Ле Мер заявили, що у разі відключення сервісів нічого страшного не станеться.