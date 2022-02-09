У Instagram з’явилася нова функція – користувачі зможуть переглядати свою активність. Так, тепер можна видалити коментарі та лайки, поставлені багато років тому.

У блозі Instagram повідомляється, що це стало можливим завдяки додаванню нових інструментів для керування обліковим записом. Так, користувачі зможуть архівувати лайки, коментарі, публікації та відео в Reels та IGTV. Контент можна фільтрувати за типом та датою. Також є можливість дізнатися більше про переходи за посиланнями та кількість часу, проведеного в додатку.

Instagram також тестує новий спосіб доступу до облікового запису, якщо власник не пам’ятає пароль або не може підтвердити вхід через електронну пошту. Користувач зможе повернути доступ до облікового запису за допомогою друга — він повинен підтвердити особистість. Коли функція стане доступною, невідомо.

Зараз сервіс активно розвивається – на початку цього року голова соцмережі Адам Моссері анонсував ще одну функцію – в Instagram з’явиться платна підписка. Її мета – необхідність для блогерів монетизувати контент, і це стосується облікових записів із мільйонами підписників.

Фанати отримуватимуть ексклюзивні трансляції у Stories. Такий контент буде відзначений спеціальною позначкою фіолетового кольору. Ціни варіюватимуться від $0,99 до $99,99 на місяць авторами контенту.