Міністр економіки Німеччини Роберт Габек та міністр фінансів Франції Бруно Ле Мер відповіли на погрози Meta про припинення роботи Facebook та Instagram. Так, чиновники заявили, що Європа зможе обійтись без американських соцмереж.

– Після хакерської атаки я жив без Facebook та Twitter протягом чотирьох років – це було фантастично, – заявив Габек.

Брюно Ле Мер також наголосив на позитивних аспектах життя без соцмереж.

– Я можу підтвердити, що життя без Facebook дуже гарне. Цифрові гіганти повинні розуміти, що Європейський континент чинитиме опір і затверджуватиме свій суверенітет, — заявив міністр фінансів Франції.

Ці заяви з’явилися на тлі загроз від Meta – компанія Марка Цукерберга не змогла домовитися з ЄС про розміщення серверів з особистими даними мешканців Європи у США. У Європі заявили, що це неможливо – нинішні закони про конфіденційність користувачів не дозволяють розміщувати сервери в інших локаціях.

Так, у щорічному звіті для Комісії з цінних паперів та бірж США, Meta заявила про можливе припинення роботи Facebook і Instagram. У документі повідомляється, що подібне рішення може негативно вплинути на бізнес, фінансове становище та заробіток компаній.