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В Instagram появился новый вид лайков

15 февраля 2022, 13:49
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
instagram
Источник: Depositphotos

В Instagram появится новая функция — пользователи смогут лайкать истории пользователей. Подобная реакция не будет отображаться в личном диалоге с автором контента.

О нововведении рассказал глава соцсети Адам Моссери. По его словам, создателю истории будет видна подробная статистика с количеством лайков.

Новая функция будет постепенно распространяться среди пользователей. Это полезный инструмент для тех, кто следит за тем, что нравится аудитории. Количество лайков напрямую зависит от интересности контента.

Сейчас Instagram активно тестирует полезную функцию для тех, кто хочет оставлять как можно меньше активности в сети — удаление комментариев, лайков и публикаций. Контент можно фильтровать по типу и дате. Также есть возможность узнать больше о переходах по ссылкам и количеству времени, проведенном в приложении.

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Не исключается возможность и полного отключения Instagram на территории Европы. Ранее Meta заявила, что из-за запрета размещения серверов с информацией пользователей вне территории ЕС, компания Цукерберга может прекратить работу Instagram и Facebook. Правда, министр экономики Германии Роберт Хабек и министр финансов Франции Брюно Ле Мэр заявили, что в случае отключения сервисов ничего страшного не произойдет.

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