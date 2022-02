В Instagram появился новый вид лайков

В Instagram появится новая функция — пользователи смогут лайкать истории пользователей. Подобная реакция не будет отображаться в личном диалоге с автором контента.

О нововведении рассказал глава соцсети Адам Моссери. По его словам, создателю истории будет видна подробная статистика с количеством лайков.

❤️ Private Story Likes ❤️

Starting to roll out today, you can now send some love by liking people’s stories without sending a DM.

Likes on stories are private and do not have counts. Rather, they appear as hearts next to people’s handles in your Stories view sheet. ???????? pic.twitter.com/l56Rmzgnnw

— Adam Mosseri (@mosseri) February 14, 2022