Stories – це гарний спосіб розповісти про себе або свій товар у соціальній мережі Instagram. Блогер може залучати аудиторію на свій акаунт, а бренди – більше продавати та заробляти.

Вони допомагають донести важливі цінності та показати моменти життя, які не хочеться залишати в основній стрічці фотографій. Водночас так можна розповісти про свій проект та отримати миттєву зворотню реакцію від підписників.

Що таке Highlights

Highlights також знають як вічні сторіс, хайлайти та актуальне. Вони допомагають навести лад у 24-годинних історіях: вибрати найцікавіші, розділити за темою чи місцем, зорієнтувати підписників в обліковому записі.

За допомогою Highlights можна зберегти Stories в окрему папку, яка не загубиться серед постів. На неї можна додати обкладинку, яка привертатиме увагу нового читача або клієнта.

Вони розташовані під основним описом профілю. Highlights можна оформити на свій смак: наприклад, розробити обкладинки в одному дизайні, вибрати випадкові або улюблені знімки, фотографії безпосередньо зі Stories, оформити кольорами райдуги та інше.

Звичайні Stories зникають з загального доступу через 24 години після публікації, а Highlights можна зберегти на акаунті, поки ви не захочете їх приховати або видалити.

Як створити вічні Stories

Перший спосіб. Перейдіть на головну сторінку профілю та натисніть знак Плюс у колі з написом Нове. У соціальній мережі з’явиться архів зі всіма Stories, які ви колись публікували в обліковому записі.

Оберіть необхідні фотографії чи відео, натисніть Далі, у меню відредагуйте обкладинку (або залиште автоматично запропоновану) та виберіть назву папки для Highlights.

Другий спосіб підійде, якщо після публікації Stories ще не минуло 24 години, тобто вона не перемістилася в архів.

Відкрийте Stories, оберіть потрібну (якщо їх декілька), натисніть на знак сердечка з написом Виділити у правому нижньому кутку вашої публікації. Після цього оберіть, куди додати Stories (наприклад, у наявний Highlights або щойно створений).

Третій спосіб можна використати, якщо ваша Stories вже встигла потрапити до архіву. У правому верхньому кутку натисніть на значок із зображенням трьох ліній та оберіть пункт Архів.

Оберіть Stories, яку хочете додати до Highlights, та клікніть на неї. У правому нижньому кутку натисніть на Виділити та додайте публікацію у вічні Stories.

Як редагувати Highlights

Щоб додати нові публікації у наявні Highlights, натисніть на обкладинку потрібного розділу на декілька секунд та оберіть пункт Редагувати актуальне.

У Вибраному можна змінити назву вічної Stories, обкладинку, оновити фотографії та відео. Після вдалого редагування натисніть на кнопку Готово у правому верхньому кутку.

Привабливі Highlights допоможуть залучити нових підписників чи клієнтів, тому добре продумайте дизайн та написи до вічних Stories на вашому акаунті в Istagram.