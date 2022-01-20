Тепер офіційно: в Instagram з’явиться платна підписка на блогерів

Найближчим часом у Instagram з’явиться нова функція платної передплати.

Про це повідомив керівник Instagram Адам Моссері.

Він заявив, що мета підписки – необхідність для блогерів монетизувати контент.

Адам Моссері додав, що деякі автори вже монетизують такі функції Instagram як Близькі друзі, стягуючи з шанувальників плату за доступ до Stories за межами платформи.

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– Я радий продовжувати створювати інструменти для авторів, щоб вони могли заробляти на життя творчою роботою, і невдовзі передати ці інструменти до рук більшої кількості блогерів, – написав Марк Цукерберг, генеральний директор Meta, якій належить Instagram.

Покупці підписки отримуватимуть ексклюзивні трансляції у Stories. Такий контент буде відзначений спеціальною позначкою фіолетового кольору.

Ціни варіюватимуться від $0,99 до $99,99 на місяць. Ціну встановлюватимуть автори контенту.

Першими нову функцію зможуть оцінити мешканці США. До речі, там уже стартувало тестування. Найближчого тижня компанія ще додасть авторів до тестової функції.

Десять авторів вже беруть участь у ранньому тестуванні, зокрема баскетболістка Седона Прінс, олімпієць Джордан Чайлз та астролог Аліза Келлі.

Instagram і Facebook – не єдині компанії, які впроваджують моделі передплати, щоб конкурувати з такими платформами, як TikTok. В 2021 Twitter представив Super Follows, а деякі творці пропонують додатковий контент для підписників поза платформою на Patreon або Substack.