В Instagram появилась новая функция — пользователи смогут просматривать свою активность. Так, теперь можно удалить комментарии и лайки, поставленные много лет назад.

В блоге Instagram сообщается, что это стало возможным благодаря добавлению новых инструментов для управления учетной записью. Так, пользователи смогут архивировать лайки, комментарии, публикации и видео в Reels и IGTV. Контент можно фильтровать по типу и дате. Также есть возможность узнать больше о переходах по ссылкам и количеству времени, проведенном в приложении.

Instagram также тестирует новый способ доступа к учетной записи, если владелец не помнит пароль или не может подтвердить вход через электронную почту. Пользователь сможет вернуть доступ к аккаунту с помощью друга — он должен подтвердить личность. Когда функция станет доступной — неизвестно.

Сейчас сервис активно развивается — в начале этого года глава соцсети Адам Моссери анонсировал еще одну функцию — в Instagram появится платная подписка. Ее цель — необходимость для блогеров монетизировать контент, и это касается учетных записей с миллионами подписчиков.

Фанаты будут получать эксклюзивные трансляции в Stories. Такой контент будет отмечен специальным значком фиолетового цвета. Цены будут варьироваться от $0,99 до $99,99 в месяц авторами контента.