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Гаджети

У хід пішли знижки: Apple намагається приховати поганий продаж MacBook

15 Листопада 2022, 10:40
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
MacBook
Джерело: Unsplash

Продаж ноутбуків MacBook від Apple продовжує знижуватися – компанія змушена робити знижки на свої гаджети. Це необхідно, щоб приховати погані продажі, які можуть вплинути на інші пристрої.

Так, тепер Apple пропонує знижку в 10% на 14-дюймові та 16-дюймові MacBook Pro з чіпами на базі M1 для підприємств та співробітників роздрібної торгівлі компанії. Теоретично, це допоможе збільшити продажі коштом доступності. Хоча компанія рідко робить знижки на свої пристрої, особливо коли йдеться про актуальні моделі.

Втім, корпорація передбачила зниження виторгу, адже Apple нема чого нового запропонувати фанатам – топові MacBook Pro показали ще у 2021 році, і цього року оновлення так і не показали.

Зараз дивляться

Втім, на тлі продажів iPhone та аксесуарів, продажі комп’ютерів відіграють невелику роль – виторг від Mac склала всього 13% від загального доходу компанії у фінансовому кварталі. За заявою Apple, це був найкращий період продажу в історії лінійки продуктів.

Втім, продажі знижуються не тільки у MacBook – подібна тенденція спостерігається й у лінійки iPhone 14. На тлі падіння виторгу Apple скорочує виробництво iPhone – це стосується моделей iPhone 14 і 14 Plus. Багато покупців придивилися до Pro моделей, які помітно краще.

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Джерело
Bloomberg
Теги
Apple iPhone MacBook Pro
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