Продажи ноутбуков MacBook от Apple продолжают снижаться — компания вынуждена делать скидки на свои гаджеты. Это необходимо, чтобы скрыть плохие продажи, которые могут повлиять на остальные устройства.

Так, теперь Apple предлагает скидку в 10% на 14-дюймовые и 16-дюймовые MacBook Pro с чипами на базе M1 для предприятий и сотрудников розничной торговли компании. В теории это поможет увеличить продажи за счет доступности. Хотя компания редко делает скидки на свои устройства, особенно когда речь идет об актуальных моделях.

Корпорация предсказала снижения выручки, поскольку Apple нечего нового предложить фанатам — топовые MacBook Pro показали еще в 2021 года, и в этом году обновлений не было.

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На фоне продаж iPhone и аксессуаров, продажи компьютеров играют небольшую роль — выручка от Mac составила всего 13% от общего дохода компании в финансовом квартале. По заявлению Apple, это был лучший период продаж в истории линейки продуктов.

Впрочем, продажи снижаются не только у MacBook — подобная тенденция наблюдается и у линейки iPhone 14. На фоне падения выручки, Apple сокращает производство iPhone — это касается моделей iPhone 14 і 14 Plus. Многие покупатели присмотрелись к Pro-моделям, которые заметно лучше.