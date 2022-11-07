Компанія Apple скорочує виробництво новеньких iPhone 14. У всьому винен низький попит на ці смартфони, а також локдауни на фоні боротьби з Covid-19 у Китаї.

Корпорація хоче зробити до кінця 2022 року на 3 млн телефонів менше, ніж планувалося раніше.

Фанати Apple дуже купують моделі iPhone 14 і 14 Plus у малій кількості – їх більше цікавлять бюджетні та Pro-моделі.

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До того ж зменшення виробництва відбувається через проблеми з постачанням у Китаї. Йдеться про фабрику в Чженчжоу, де збирають мільйони iPhone. Наразі завод перебуває на карантині через поширення Covid-19. На тлі цього і сама Apple впала в ціні – акції компанії подешевшали на 2%.

Втім, уся надія на майбутній iPhone 15 2023 року. Інсайдери запевняють, що топова модель отримає титановий корпус, а вся лінійка матиме зарядку USB-C, як у смартфонів з Android. Новинку представлять вже у вересні наступного року.

Нагадаємо, що навіть попри карантинні обмеження, у Китаї зафіксовано максимум Covid-заражень. Навіть компанії Apple довелося повідомити своїх клієнтів про затримки на отримання замовлень – все через припинення роботи місцевих фабрик.