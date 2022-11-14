Apple звинуватили у таємному зборі особистої інформації користувачів через мобільні програми без згоди клієнтів. При цьому компанія не втрачала моменту заявити, що конфіденційність користувачів для них завжди на першому місці.

Так, про це повідомляється у колективному федеральному позові. У ньому йдеться про порушення Каліфорнійського закону про вторгнення у приватне життя.

– Конфіденційність – одне з основних питань, яке Apple використовує, щоб виділити свої продукти серед конкурентів, – йдеться в позові.

Відомо, що смартфони Apple мають налаштування, які дозволяють відключити збір будь-якої інформації про користувачів, але компанія продовжує збирати дані і заробляти на них, продаючи стороннім особам. Про це йдеться у документі, переданому до суду.

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У позові також навели у приклад додаток App Store – він нібито збирає дані користувача. Сервіс записував кожну дію користувачів – це стосується переходів на посилання, після чого з’являлася таргетингова реклама.

– Завдяки повсюдному та незаконному відстеженню та збору даних Apple знає навіть найінтимніші та потенційно незручні аспекти використання програми користувачем, – йдеться у документі.

Apple поки що не прокоментувала звинувачення. Втім, зараз у компанії все добре – Apple знову став найдорожчим брендом у світі. Вартість компанії з останнього дослідження рік тому зросла на 18% та перевищила $482,2 млрд.