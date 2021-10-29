У гучного південнокорейського серіалу Гра в кальмара з’явилася своя криптовалюта, яка називається Squid.

Криптовалюту зареєстрували 20 жовтня. Вона показала сенсаційний зліт одразу після запуску. Тоді всі монети було розкуплено за першу секунду.

З 27 по 28 жовтня вартість криптовалюти зросла на 2400%, становивши $2,22. Її ринкова капіталізація перевищила $174 млн.

Нині вартість Squid складає $5,29. За останню добу вона зросла на 214,25%. Схоже, на цьому зростання токену не зупиниться.

Однак повідомляється, що користувачі, які купили токен, не можуть його продати на біржі Pancakeswap. Чому так – поки що невідомо.

Ажіотаж навколо криптовалюти зрозумілий. Серіал Гра в кальмара став найпопулярнішим на Netflix. За 25 днів з моменту прем’єри стрічка набрала понад 111 млн переглядів. До цього рекорд належав Бріджертонам, який за місяць переглянули 82 млн користувачів.

Прем’єра Гри в кальмара відбулася лише 17 вересня, проте стрічка, яка складається з 10 епізодів, уже встигла стати всесвітньо відомою. Серіал очолив топ стримінгового сервісу Netflix у 90 країнах.

Наразі школи Нью-Йорка заборонили дітям приходити на Геловін у костюмах із Гри в кальмара, пояснюючи це жорстокістю стрічки.