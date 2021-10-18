Південнокорейський серіал Гра в кальмара є відображенням жорсткої соціальної реальності та кризи, яка виникла у світі через Covid-19.

Задум серіалу виник ще у 2008 році. Відтоді режисер і автор стрічки Хван Дон Хек намагався переконати продюсерів профінансувати проект, що відображає труднощі, які переживає суспільство.

– Всього за десять років ми еволюціонували і виявилися в такому ж жорстокому світі, як в цій драмі на виживання, в тому світі, де переможець захоплює все. Мені сумно, – пояснив він у щоденній газеті Joongang.

Економіст з університету Ріцумейкан, Лі Кан Кук, пояснив, що Гра в кальмара схожа на драму малих сімейних підприємств, які опинилися в скрутному становищі з самого початку пандемії.

Борг домогосподарств Південної Кореї є найвищим в Азії, він перевищує 100% ВВП. Саме через борги в період з 2014 по 2018 рік майже 800 осіб намагалися накласти на себе руки, зістрибнувши з моста Мапо в Сеулі, відомого як Міст смерті.

Сьогодні молоді люди все частіше накопичують борги, оскільки їх приваблюють азартні онлайн-ігри або криптовалюта.

Після виходу серіалу люди з великими боргами стали набирати телефонний номер вербувальника з Гри в кальмара, в надії зв’язатися з організаторами гри, щоб взяти в ній участь.

– Гра в кальмара відображає сьогоднішній образ мислення корейського народу. Вигнання з товариства, невлаштованість, вороги з усіх боків. Учасники виявляються в безнадійному становищі, і єдиним виходом для них, схоже, стає Гра в кальмара, – йдеться в El Monde.

Варто зауважити, що компанія Netflix оцінила свій серіал Гра в кальмара в майже $900 млн.

За даними агенства Bloomberg, проект окупиться майже в 40 разів – на створення серіалу Netflix витратила всього $21,4 млн, це вкрай мало за мірками сучасних культових серіалів. На кожну серію було витрачено близько $2,3 млн.

Прем’єра серіалу відбулася 17 вересня, і за короткий період проект став неймовірно популярним у всьому світі. Він очолив чарти Netflix у 90 країнах.

Джерело: El Monde