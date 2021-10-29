У нашумевшего южнокорейского сериала Игра в кальмара появилась своя криптовалюта, которая называется Squid.

Криптовалюту зарегистрировали 20 октября. Она показала сенсационный взлет сразу после запуска. Тогда все монеты были раскуплены за первую секунду.

С 27 по 28 октября стоимость криптовалюты выросла на 2400%, составив $2,22. Ее рыночная капитализация превысила $174 млн.

Сейчас стоимость Squid составляет $5,29. За последние сутки она выросла на 214,25%. Похоже, на этом рост токена не остановится.

Однако сообщается, что пользователи, купившие токен не могут его продать на бирже Pancakeswap. Почему так — пока что неизвестно.

Ажиотаж вокруг криптовалюты весьма понятен. Сериал Игра в кальмара стал самым популярным на Netflix. За 25 дней с момента премьеры лента набрала более 111 млн просмотров. До этого рекорд принадлежал Бриджертонам, который за месяц посмотрели 82 млн пользователей.

Премьера Игры в кальмара состоялась лишь 17 сентября, однако лента, которая состоит из 10 эпизодов, уже успела стать всемирно известной. Сериал возглавил топ стримингового сервиса Netflix в 90 странах.

Сейчас школы Нью-Йорка запретили детям приходить на Хэллоуин в костюмах с Игры в кальмара, объясняя это жестокостью ленты.