Південнокорейський серіал Гра в кальмара став найпопулярнішим в історії стримінгового сервісу Netflix.

За 25 днів з моменту прем’єри стрічка набрала понад 111 млн переглядів. Таким чином Гра в кальмара обійшла американський серіал Бріджертони, який за місяць подивилися 82 млн користувачів.

Squid Game has officially reached 111 million fans — making it our biggest series launch ever! pic.twitter.com/SW3FJ42Qsn — Netflix (@netflix) October 12, 2021

Прем’єра серіалу відбулася 17 вересня. Режисером виступив Хван Дон-хек, який працював над ним понад 10 років.

Стрічка складається з 10 епізодів. У центрі сюжету жорстока гра на виживання та група з 456 гравців, які змагаються за багатомільярдний приз. Однак програш кожного з них означає смерть.

Гра в кальмара очолила топ стримінгового сервісу Netflix в 90 країнах. Проект увійшов до списку з 18 найбільш затребуваних шоу в США, а також зібрав позитивні оцінки на порталах Metacritic, Rotten Tomatoes і IMDb.

Нещодавно стало відомо, що після виходу Гри в кальмара на Netflix продаж білих сліпонів Vans виріс на рекордні 7800%.

Крім взуття, в якому ходили герої серіалу, збільшився попит і на зелені костюми. За даними Lyst, пошукові запити на них виросли на 97%, а на білі сліпони – на 145%. Також мають популярність і червоні костюми наглядачів.