Південнокорейський серіал Гра в кальмара став найпопулярнішим в історії стримінгового сервісу Netflix.

За 25 днів з моменту прем’єри стрічка набрала понад 111 млн переглядів. Таким чином Гра в кальмара обійшла американський серіал Бріджертони, який за місяць подивилися 82 млн користувачів.

Squid Game has officially reached 111 million fans — making it our biggest series launch ever! pic.twitter.com/SW3FJ42Qsn

— Netflix (@netflix) October 12, 2021