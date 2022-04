У Facebook відповіли на блокування публікацій про різанину у Бучі на тлі широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. Представник соцмережі Енді Стоун розповів, що приховування публікацій виконували автоматично алгоритми сервісу.

Офіційна відповідь Facebook з’явилася у відповідь на заяви закордонного журналіста The New York Times Раяна Мака, який звернув увагу на проблему.

This happened automatically because of the graphic content people posted using these hashtags. When we were made aware of the issue yesterday, we acted quickly to unblock the hashtags.

— Andy Stone (@andymstone) April 4, 2022