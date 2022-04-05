У Facebook відповіли на блокування публікацій про різанину у Бучі на тлі широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. Представник соцмережі Енді Стоун розповів, що приховування публікацій виконували автоматично алгоритми сервісу.

Офіційна відповідь Facebook з’явилася у відповідь на заяви закордонного журналіста The New York Times Раяна Мака, який звернув увагу на проблему.

– Це сталося автоматично через графічний контент, який люди розміщували з використанням цих хештегов. Коли вчора нам стало відомо про проблему, ми швидко розблокували мітки, заявив Енді.

This happened automatically because of the graphic content people posted using these hashtags. When we were made aware of the issue yesterday, we acted quickly to unblock the hashtags. — Andy Stone (@andymstone) April 4, 2022

Представник Facebook заперечує, що модератори вирішили блокувати контент, пославшись на автоматичну систему перевірки публікацій.

Нагадаємо, що після звірств росіян у Бучі користувачі мережі почали розповсюджувати фотографії з убитими мирними жителями, яких масово катували та вбивали. Багато хто використовував хештеги #Bucha та #BuchaMassacre. Без пояснень, їх публікації у Facebook та Instagram почали приховувати у стрічці новин.

Очевидно, що на ці хештеги масово скаржилися росіяни, щоб приховати свої наслідки своїх звірств у спробі захоплення України.