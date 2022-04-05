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В Facebook отреагировали на скрытие публикаций о резне в Буче

5 апреля 2022, 14:59
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Facebook
Источник: Depositphotos

В Facebook ответили на блокировку публикаций о резне в Буче на фоне широкомасштабного вторжения России в Украину. Представитель соцсети Энди Стоун рассказал, что скрытие публикаций выполнялись автоматически алгоритмами сервиса.

Официальный ответ Facebook появился в ответ на заявления зарубежного журналиста The New York Times Раяна Мака, который обратил внимание на проблему.

— Это произошло автоматически из-за графического контента, который люди размещали с использованием этих хештегов. Когда вчера нам стало известно о проблеме, мы быстро разблокировали метки, — заявил Энди.

Представитель Facebook отрицает, что модераторы приняли решение блокировать контент, сославшись на автоматическую систему проверки публикаций.

Напомним, что после зверств россиян в Буче пользователи сети начали распространять фотографии с убитыми мирными жителями, которых массово пытали и убивали. Многие использовали хештеги #Bucha и #BuchaMassacre. Без объяснений, их публикации в Facebook и Instagram начали скрывать в ленте новостей.

Очевидно, что на эти хештеги массово жаловались жители России, чтобы скрыть свои последствия своих зверств в попытке захвата Украины. 

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Теги
Facebook , Instagram , Буча
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