В Facebook ответили на блокировку публикаций о резне в Буче на фоне широкомасштабного вторжения России в Украину. Представитель соцсети Энди Стоун рассказал, что скрытие публикаций выполнялись автоматически алгоритмами сервиса.

Официальный ответ Facebook появился в ответ на заявления зарубежного журналиста The New York Times Раяна Мака, который обратил внимание на проблему.

This happened automatically because of the graphic content people posted using these hashtags. When we were made aware of the issue yesterday, we acted quickly to unblock the hashtags.

— Andy Stone (@andymstone) April 4, 2022