В Facebook ответили на блокировку публикаций о резне в Буче на фоне широкомасштабного вторжения России в Украину. Представитель соцсети Энди Стоун рассказал, что скрытие публикаций выполнялись автоматически алгоритмами сервиса.

Официальный ответ Facebook появился в ответ на заявления зарубежного журналиста The New York Times Раяна Мака, который обратил внимание на проблему.

— Это произошло автоматически из-за графического контента, который люди размещали с использованием этих хештегов. Когда вчера нам стало известно о проблеме, мы быстро разблокировали метки, — заявил Энди.

This happened automatically because of the graphic content people posted using these hashtags. When we were made aware of the issue yesterday, we acted quickly to unblock the hashtags. — Andy Stone (@andymstone) April 4, 2022

Представитель Facebook отрицает, что модераторы приняли решение блокировать контент, сославшись на автоматическую систему проверки публикаций.

Напомним, что после зверств россиян в Буче пользователи сети начали распространять фотографии с убитыми мирными жителями, которых массово пытали и убивали. Многие использовали хештеги #Bucha и #BuchaMassacre. Без объяснений, их публикации в Facebook и Instagram начали скрывать в ленте новостей.

Очевидно, что на эти хештеги массово жаловались жители России, чтобы скрыть свои последствия своих зверств в попытке захвата Украины.