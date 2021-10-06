Глобальний збій соціальних мереж Facebook та Instagram, який стався 4 жовтня, спричинив рекордне зростання користувачів месенджера Telegram. За день кількість осіб, які скористалися платформою, збільшилася на 70 млн.

Про це на своїй сторінці заявив засновник Telegram Павло Дуров.

– Щоденні темпи зростання Telegram на порядок перевищили норму, і ми за один день прийняли понад 70 млн біженців з інших платформ.

Засновник месенджера висловив гордість і зазначив, що під час глобального збою Telegram працював майже бездоганно для більшості користувачів.

Однак Дуров зазначив, що певні проблеми, зокрема нижча швидкість, могли спостерігатися у користувачів зі США через те, що мільйони людей одночасно намагалися завантажити і зареєструватися у Telegram.

Павло Дуров привітав нових користувачів Telegram і заявив, що він “не підведе їх, коли це зроблять інші”.

Збій у соціальних мережах Facebook та Instagram стався увечері 4 жовтня. Користувачі почали масово скаржитися на проблеми – не відкривалися навіть стартові сторінки. Відрізаними від зв’язку виявилися також користувачі WhatsApp.

Пізніше стало відомо також про збої на платформах Netflix, Steam, PlayStation, Google, Amazon, TikTok і Viber.

Facebook, Instagram та WhatsApp припинили роботу на шість годин. Під час цього у мережі почали ширитися чутки про те, що дані користувачів Facebook продають у даркнеті.

Наступного дня прес-служба Facebook запевнила, що витоку даних не було, а причиною несправностей стали невдалі зміни програмної конфігурації.

У день збою засновник Facebook Марк Цукерберг опустився у рейтингу Forbes і втратив $6,4 млрд. Він попросив вибачення у користувачів.

За даними платформи Downdetector, збій 4 жовтня у Facebook був наймасштабнішим за останні п’ять років.

Джерело: Павло Дуров