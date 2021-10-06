Глобальный сбой социальных сетей Facebook и Instagram, который произошел 4 октября, вызвал рекордный рост пользователей мессенджера Telegram. За день количество лиц, воспользовавшихся платформой, увеличилось на 70 млн.

Об этом на своей странице заявил основатель Telegram Павел Дуров.

— Ежедневные темпы роста Telegram на порядок превысили норму, и мы за один день приняли более 70 млн беженцев из других платформ.

Основатель мессенджера выразил гордость и отметил, что во время глобального сбоя Telegram работал почти безупречно для большинства пользователей.

Однако Дуров отметил, что определенные проблемы, в частности более низкая скорость, могли наблюдаться у пользователей из США из-за того, что миллионы людей одновременно пытались загрузить и зарегистрироваться в Telegram.

Павел Дуров поздравил новых пользователей Telegram и заявил, что он “не подведет их, когда это сделают другие”.

Сбой в социальных сетях Facebook и Instagram произошел вечером 4 октября. Пользователи начали массово жаловаться на проблемы — не открывались даже стартовые страницы. Отрезанными от связи оказались также те, кто пользуется WhatsApp.

Позже стало известно также о сбоях на платформах Netflix, Steam, PlayStation, Google, Amazon, TikTok и Viber.

Facebook, Instagram и WhatsApp прекратили работу на шесть часов. Во время этого в сети начали распространяться слухи о том, что данные пользователей Facebook продают в даркнете.

На следующий день пресс-служба Facebook заверила, что утечки данных не было, а причиной неисправностей стали неудачные изменения программной конфигурации.

В день сбоя основатель Facebook Марк Цукерберг опустился в рейтинге Forbes и потерял $6,4 млрд. Он извинился перед пользователями.

По данным платформы Downdetector, сбой 4 октября в Facebook был самым масштабным за последние пять лет.

Источник: Павел Дуров