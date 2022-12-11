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Twitter збільшить кількість символів у постах

11 Грудня 2022, 14:30
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Twitter
Джерело: Pexels

Американська соцмережа Twitter збільшить кількість символів у постах. Тепер вони будуть не по 280 знаків, а по 4 тис. Про це заявив власник компанії – мільярдер Ілон Маск.

Це означає, що користувачі соцмережі зможуть ділитися своїми думками детальніше. Так, у Twitter поцікавилися у Маска – чи правда те, що твіти стануть більшими, на що він лаконічно відповів: – Так.

Зараз дивляться

Варто зазначити, спочатку обсяг повідомлень в соцмережі становив 140 символів. З 2017 року їхня кількість збільшили до 280.

Раніше ми писали, що Ілон Маск анонсував амністію для заблокованих користувачів Twitter. Це стосується тих порушників, які не порушували закону, а також не займалися поширенням фейків.

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Twitter Ілон Маск
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