Американська соцмережа Twitter збільшить кількість символів у постах. Тепер вони будуть не по 280 знаків, а по 4 тис. Про це заявив власник компанії – мільярдер Ілон Маск.

Це означає, що користувачі соцмережі зможуть ділитися своїми думками детальніше. Так, у Twitter поцікавилися у Маска – чи правда те, що твіти стануть більшими, на що він лаконічно відповів: – Так.

Today I became the send African man to be replied to by Elon Musk after @lawrencekitema pic.twitter.com/9K2o1MUKy8 — Allan Obare (@AllanObare4) December 11, 2022 Зараз дивляться

Варто зазначити, спочатку обсяг повідомлень в соцмережі становив 140 символів. З 2017 року їхня кількість збільшили до 280.

Раніше ми писали, що Ілон Маск анонсував амністію для заблокованих користувачів Twitter. Це стосується тих порушників, які не порушували закону, а також не займалися поширенням фейків.