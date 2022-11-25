Ілон Маск вирішив зробити амністію для заблокованих користувачів Twitter. Це стосується всіх порушників, які не порушували закон, а також не займалися поширенням фейків.

Такого рішення мільярдер прийшов після голосування, яке він створив 23 листопада. З його допомогою Ілон запитав користувачів, що робити з мільйонами забанених облікових записів.

Усього за добу проголосувало понад 3 млн осіб – 72,4% проголосували за розбан.

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– Народ висловився. Амністія розпочнеться наступного тижня, – підбив підсумки мільярдер.

Should Twitter offer a general amnesty to suspended accounts, provided that they have not broken the law or engaged in egregious spam? — Elon Musk (@elonmusk) November 23, 2022

Це вже другий випадок повномасштабної модерації соцмережі з боку Маски після придбання соцмережі. Раніше завдяки своєму впливу він вирішив повернути до Twitter колишнього президента США Дональда Трампа, після чого відновили обліковий запис і Каньє Весту після його антисемітських твітів.

І хоча Ілона багато хто критикує за масові звільнення співробітників і плутанину через видачу синьої галочки користувачів, мільярдер вже розкрив майбутні оновлення сервісу.

Так, незабаром у Twitter з’являться довгі повідомлення, шифрування листування, і навіть відеодзвінки. Про це мільярдер розповів на своїй нещодавній корпоративній презентації.

Коли оновлення зможуть оцінити користувачі, невідомо.