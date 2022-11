Ілон Маск вирішив зробити амністію для заблокованих користувачів Twitter. Це стосується всіх порушників, які не порушували закон, а також не займалися поширенням фейків.

Такого рішення мільярдер прийшов після голосування, яке він створив 23 листопада. З його допомогою Ілон запитав користувачів, що робити з мільйонами забанених облікових записів.

Усього за добу проголосувало понад 3 млн осіб – 72,4% проголосували за розбан.

Should Twitter offer a general amnesty to suspended accounts, provided that they have not broken the law or engaged in egregious spam?

— Elon Musk (@elonmusk) November 23, 2022